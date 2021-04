VIDEO Masters Augusta 2021: highlights e sintesi dell’ultimo giro. Il trionfo di Hideki Matsuyama davanti a Zalatoris (Di lunedì 12 aprile 2021) Hideki Matsuyama, l’uomo del trionfo. Proprio nell’anno in cui il suo Giappone ospiterà le Olimpiadi, lui ne diventa l’uomo tra i più attesi in terra nipponica grazie al trionfo al Masters 2021, tra un brivido e l’altro. Un successo, ad ogni modo, assolutamente meritato, per come ha girato per tutta la settimana. Il suo -10 conclusivo è quello che vede la prima volta di un giapponese in vetta a un Major, la seconda di un asiatico in linea generale. La sua carriera, però, è ben lontana da quella di un “one hit wonder”, perché si tratta di un giocatore da due tornei del WGC vinti e altri tre sul PGA Tour, anche se non riusciva a conquistarne uno da quattro anni. Si è trattato, però, anche del Major che ha definitivamente imposto all’attenzione del golf mondiale Will ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021), l’uomo del. Proprio nell’anno in cui il suo Giappone ospiterà le Olimpiadi, lui ne diventa l’uomo tra i più attesi in terra nipponica grazie alal, tra un brivido e l’altro. Un successo, ad ogni modo, assolutamente meritato, per come ha girato per tutta la settimana. Il suo -10 conclusivo è quello che vede la prima volta di un giapponese in vetta a un Major, la seconda di un asiatico in linea generale. La sua carriera, però, è ben lontana da quella di un “one hit wonder”, perché si tratta di un giocatore da due tornei del WGC vinti e altri tre sul PGA Tour, anche se non riusciva a conquistarne uno da quattro anni. Si è trattato, però, anche del Major che ha definitivamente imposto all’attenzione del golf mondiale Will ...

