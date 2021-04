Vaia (Spallanzani): “Dobbiamo tornare a vivere. Le persone depresse hanno difese immunitarie peggiori” (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale delle malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, lo ha scritto ieri su Facebook. E lo ha ribadito ancora oggi in un’intervista rilasciata al Messaggero: «Dobbiamo tornare a vivere. E sfruttare la bella stagione per far ripartire le attività all’aperto». Del resto, sottolinea l’esperto, i dati ci dicono «che possiamo conquistare nuovi spazi socialità. Allora anche noi Dobbiamo fare in modo che la nostra società riapra sempre di più». Vaia (Spallanzani): «Dobbiamo tornare a vivere» Dunque, il messaggio di Vaia comprende una sorta di appello e, al tempo stesso, una vera e propria certificazione istituzionale sulla ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 12 aprile 2021) Francesco, direttore sanitario dell’Istituto nazionale delle malattie infettive Lazzarodi Roma, lo ha scritto ieri su Facebook. E lo ha ribadito ancora oggi in un’intervista rilasciata al Messaggero: «. E sfruttare la bella stagione per far ripartire le attività all’aperto». Del resto, sottolinea l’esperto, i dati ci dicono «che possiamo conquistare nuovi spazi socialità. Allora anche noifare in modo che la nostra società riapra sempre di più».): «» Dunque, il messaggio dicomprende una sorta di appello e, al tempo stesso, una vera e propria certificazione istituzionale sulla ...

