Vaccini, De Luca: “In Campania non procederemo per fasce d’età” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il governatore Vincenzo De Luca conferma come la Campania non seguirà la strategia nazionale sui Vaccini: “L’ho già comunicato al commissario Figliuolo”. “Ho finito di parlare mezz’ora fa con il commissario Figliuolo e gli ho detto che una volta completati gli ultraottantenni noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’eta'”. Vincenzo De Luca fa sul Leggi su 2anews (Di lunedì 12 aprile 2021) Il governatore Vincenzo Deconferma come lanon seguirà la strategia nazionale sui: “L’ho già comunicato al commissario Figliuolo”. “Ho finito di parlare mezz’ora fa con il commissario Figliuolo e gli ho detto che una volta completati gli ultraottantenni noi non intendiamo procedere esclusivamente perd’eta'”. Vincenzo Defa sul

Advertising

Agenzia_Ansa : Vaccini, il governatore della Campania De Luca al commissario Figliuolo: 'Non procederemo per fasce d'età. Dopo le… - fattoquotidiano : Vaccini, De Luca non vuole procedere per fasce d’età: “Lavoreremo anche sui settori economici” - MediasetTgcom24 : Vaccini, De Luca a Figliuolo: 'In Campania non procederemo per fasce d'età' #vaccini - sscalcionapoli1 : De Luca sui vaccini: 'In Campania dopo 80enni e fragili non procederemo per fasce d'età' #Covid - peppe844 : #DeLuca a: non mi ricordo che la Campania sia una regione a statuto autonomo b se de luca fa cosi PRETENDO CHE LA… -