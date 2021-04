Usa | fulmine colpisce un albero e lo distrugge | video

Advertising

paolocoa : FQ-Così un fulmine distrugge un albero in pochi secondi: il video diffuso dal centro meteo Usa è spettacolare… - Parfen_Rogozin : ... fulmini a ciel sereno. - thomasmmr : Usa, fulmine colpisce un albero e lo disintegra: il video è spettacolare - lillydessi : Usa, fulmine colpisce un albero e lo disintegra: il video è spettacolare - Corriere TV - Tullia01 : RT @msn_italia: Usa, fulmine colpisce un albero e lo disintegra: il video è spettacolare -

Ultime Notizie dalla rete : Usa fulmine

Corriere TV

...i ricordi! Voto 6 e mezzo Leone (23 luglio - 23 agosto) Urano quadrato è un po' come il... non hai voglia di farti riconoscere da nessuno mentre ti muovi verso l'ufficio?un paio di ......di punta dei manga di Gundam vengono ora pubblicati in Italia quando non lo sono neanche negli! ... Convention e rinascita Poi ? giovedì 7 Giugno 2007? una ciel sereno. Sulla home - page ...Il centro meteo statunitense di Green Bay Wisconsin ha diffuso sui propri canali social un video che mostra il momento esatto in cui un fulmine colpisce un pino distruggendolo in pochissimo tempo. La ...Ecco il video diffuso dal National Weather Service Green Bay Wisconsin. Un fulmine colpisce in pieno un albero e lo distrugge. La scena ripresa dalla ...