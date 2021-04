Una proposta di legge per portare avanti le idee di Gianroberto (Di lunedì 12 aprile 2021) Di Carmen Di Lauro, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, e Alberto Airola, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Senato Mai come in questo periodo, durante questa emergenza pandemica, è apparso cristallino come la rete e la tecnologia digitale abbiano e stiano giocando un ruolo fondamentale per mandare avanti l’economia del nostro Paese, permettendo ai cittadini di accedere online ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, ai lavoratori di operare in smart working, alle aziende di produrre, ai nostri studenti di continuare a seguire le lezioni a distanza tra mille difficoltà e permettendo a tutti noi di sentirci un po’ più vicini ai nostri cari anche se siamo così distanti. Anche il nostro Paese che è sempre stato un po’ in ritardo sull’agenda digitale rispetto a tanti altri Paesi, ha dovuto imprimere una forte accelerazione per non ... Leggi su ilblogdellestelle (Di lunedì 12 aprile 2021) Di Carmen Di Lauro, portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera dei Deputati, e Alberto Airola, portavoce del MoVimento 5 Stelle al Senato Mai come in questo periodo, durante questa emergenza pandemica, è apparso cristallino come la rete e la tecnologia digitale abbiano e stiano giocando un ruolo fondamentale per mandarel’economia del nostro Paese, permettendo ai cittadini di accedere online ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, ai lavoratori di operare in smart working, alle aziende di produrre, ai nostri studenti di continuare a seguire le lezioni a distanza tra mille difficoltà e permettendo a tutti noi di sentirci un po’ più vicini ai nostri cari anche se siamo così distanti. Anche il nostro Paese che è sempre stato un po’ in ritardo sull’agenda digitale rispetto a tanti altri Paesi, ha dovuto imprimere una forte accelerazione per non ...

Advertising

civati : Abbiamo l'FMI, e voi? Dico oltre a sceicchi, ottomani, dittatori. Come siete messi? Tutto bene? @PossibileIt - CarloCalenda : Il Paese non tiene più. Abbiamo bisogno di una data di ritorno alla normalità, vicina e coerente con il piano vacci… - lucianonobili : La #Raggi decide di ripristinare la #ztl. Mezzo M5S vota contro con FDI e PD (che abdica ai suoi principi ambiental… - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @MPSkino: Domani, #13aprile il SENATO discuterà la proposta per concedere la CITTADINANZA ITALIANA a Patrick Zaki Diamo… - wilmascampini : RT @MPSkino: Domani, #13aprile il SENATO discuterà la proposta per concedere la CITTADINANZA ITALIANA a Patrick Zaki Diamo… -