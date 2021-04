Ultime Notizie Roma del 12-04-2021 ore 13:10 (Di lunedì 12 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione quasi tutti italiani arancione solo quattro regioni in rosso Campania Puglia Sardegna e Valle d’Aosta e se il calo contagi sarà confermato possibile anticipare le riaperture a Roma manifestano i ristoratori io apro stamani suonata la campanella per quasi 6 milioni seicentomila alunni sugli 8 milioni e mezzo delle scuole statali e paritarie 8 su 10 quasi migliore in più della settimana scorsa di Ben quattrocentomila in Lombardia il tasso di positività Nazionale sale intanto al 2% altri 331 morti quasi 4 milioni di Italiani vaccinati con la richiamo al Regno Unito atteso per oggi il traguardo immunità di gregge il ministro della Salute Roberto Speranza immagini un’estate diversa da questi mesi e se ricorda le pubbliche ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 12 aprile 2021)dailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco vita in studio nuovo appuntamento con l’informazione quasi tutti italiani arancione solo quattro regioni in rosso Campania Puglia Sardegna e Valle d’Aosta e se il calo contagi sarà confermato possibile anticipare le riaperture amanifestano i ristoratori io apro stamani suonata la campanella per quasi 6 milioni seicentomila alunni sugli 8 milioni e mezzo delle scuole statali e paritarie 8 su 10 quasi migliore in più della settimana scorsa di Ben quattrocentomila in Lombardia il tasso di positività Nazionale sale intanto al 2% altri 331 morti quasi 4 milioni di Italiani vaccinati con la richiamo al Regno Unito atteso per oggi il traguardo immunità di gregge il ministro della Salute Roberto Speranza immagini un’estate diversa da questi mesi e se ricorda le pubbliche ...

