UK | cala ancora l’export nel primo trimestre | la Brexit si somma alla pandemia

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – Continuano a peggiorare le performance delbritannico, secondo quanto annunciato oggi dCamera di commercio britannica, che indica ladell’implementazione dellae gli effetti dellacome una tempesta perfetta in grado di far diminuire le esportazioni per quasi la metà delle imprese britanniche. Un’indagine condotta su oltre 2.900 esportatori del Regno Unito ha infatti rivelato che la percentuale di aziende che hanno segnalato un calo delle vendite all’esportazione è aumentata al 41% nel2021, rispetto al 38% delprecedente. La percentuale di imprese che hanno riportato un aumento delle vendite all’esportazione è scesa al 20%, dal 22% nel quartodel 2020. ...