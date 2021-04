Tapiro d’oro a Francesco Totti (Di lunedì 12 aprile 2021) . L’ex capitano della Roma: “Spero che il mister non si sia arrabbiato”. ROMA – . L’ex capitano della Roma è stato raggiunto dalla trasmissione Striscia la Notizia per le critiche di Antonio Cassano alla miniserie Speravo de morì prima. “Non mi assomiglia per niente – le parole del talento di Bari Vecchia – la sua parlata non c’entra niente con la mia. Attenzione, il film è fatto bene, ma la realtà non c’entra niente. Se si racconta la realtà ci vogliono 10 anni per quello che ho fatto a Roma e che è stato fatto a Roma“. Totti: “So che Cassano si è arrabbiato” L’ex capitano della Roma ha parlato del rapporto con Antonio Cassano: “Da come lo conosco io, il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene“. “Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto – ha ammesso, riportato dal Corriere della Sera – ma siamo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 12 aprile 2021) . L’ex capitano della Roma: “Spero che il mister non si sia arrabbiato”. ROMA – . L’ex capitano della Roma è stato raggiunto dalla trasmissione Striscia la Notizia per le critiche di Antonio Cassano alla miniserie Speravo de morì prima. “Non mi assomiglia per niente – le parole del talento di Bari Vecchia – la sua parlata non c’entra niente con la mia. Attenzione, il film è fatto bene, ma la realtà non c’entra niente. Se si racconta la realtà ci vogliono 10 anni per quello che ho fatto a Roma e che è stato fatto a Roma“.: “So che Cassano si è arrabbiato” L’ex capitano della Roma ha parlato del rapporto con Antonio Cassano: “Da come lo conosco io, il personaggio gli somiglia. So che Antonio si è arrabbiato, ma per me ne è uscito bene“. “Alcune volte abbiamo fatto più tardi del previsto – ha ammesso, riportato dal Corriere della Sera – ma siamo ...

Advertising

floriana58asr : RT @VoceGiallorossa: ???Tapiro d'Oro per @Totti: 'Cassano esce bene dalla serie su di me. Tognazzi ha interpretato benissimo Spalletti, sper… - FabPluto : RT @VoceGiallorossa: ???Tapiro d'Oro per @Totti: 'Cassano esce bene dalla serie su di me. Tognazzi ha interpretato benissimo Spalletti, sper… - VoceGiallorossa : ???Tapiro d'Oro per @Totti: 'Cassano esce bene dalla serie su di me. Tognazzi ha interpretato benissimo Spalletti, s… - zazoomblog : Tapiro d’oro a Francesco Totti. Cassano “offeso” per il ritratto nella serie “Speravo de morì prima” - #Tapiro #d’… - QuotidianPost : Tapiro d’oro a Francesco Totti. Cassano “offeso” per il ritratto nella serie “Speravo de morì prima”… -

Ultime Notizie dalla rete : Tapiro d’oro Gigi Proietti, i fan davanti a Villa Margherita nel giorno dei funerali Il Messaggero