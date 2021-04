Spirlì e Falcomatà al Granillo. De Magistris: “la Calabria non merita questi soprusi e queste immagini” (Di lunedì 12 aprile 2021) De Magistris: “mentre il Presidente che non c’è Spirlì pensa ad andare allo stadio Granillo mentre gli stadi sono chiusi al pubblico, la situazione dei presidi sanitari in Calabria è drammatica a seguito dell’aumento dei contagi” “Mentre il Presidente che non c’è Spirlì pensa ad andare allo stadio mentre gli stadi sono chiusi al pubblico, la situazione dei presidi sanitari in Calabria è drammatica a seguito dell’aumento dei contagi. Pazienti che muoiono senza riuscire ad essere curati”, è quanto afferma Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria. “Questa terra ha bisogno subito di donne e uomini che con competenza, onestà e coraggio si possano mettere al servizio del popolo calabrese. Negli ultimi ... Leggi su cityroma (Di lunedì 12 aprile 2021) De: “mentre il Presidente che non c’èpensa ad andare allo stadiomentre gli stadi sono chiusi al pubblico, la situazione dei presidi sanitari inè drammatica a seguito dell’aumento dei contagi” “Mentre il Presidente che non c’èpensa ad andare allo stadio mentre gli stadi sono chiusi al pubblico, la situazione dei presidi sanitari inè drammatica a seguito dell’aumento dei contagi. Pazienti che muoiono senza riuscire ad essere curati”, è quanto afferma Luigi De, sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione. “Questa terra ha bisogno subito di donne e uomini che con competenza, onestà e coraggio si possano mettere al servizio del popolo calabrese. Negli ultimi ...

Advertising

bea3bell : @AzzurraBarbuto Spirlì e Falcomatà insieme a familiari e consiglieri al granillo e i calabresi non possono uscire… - bea3bell : @nonelarena Un paese che costringe gli italiani a stare a casa mentre i suoi politici vanno allo stadio #spirlì… - bea3bell : Mentre i calabresi in zona rossa sono costretti a sottostare alle misure restrittive, la destra (Spirli lega presid… - citynowit : 'Violenza ottusa e malevola di un plotone di 'comandati a distanza' che generano compassione e pena', le parole di… - annalisa776 : Ve lo dicono chiaro che vi prendono per il culo... -

Ultime Notizie dalla rete : Spirlì Falcomatà Spirlì e Falcomatà allo stadio, il Governatore risponde: 'Critiche vergognose' Travolto dalle critiche social, il presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì risponde alle critiche. Il Governatore f.f. definisce offensive e vergognose le critiche rivolte per la sua presenza allo stadio Granillo , in occasione della gara vinta 3 a 0 dalla Reggina sul ...

Spirlì e Falcomatà al Granillo. De Magistris: 'la Calabria non merita questi soprusi e queste immagini' ... la situazione dei presidi sanitari in Calabria è drammatica a seguito dell'aumento dei contagi' 'Mentre il Presidente che non c'è Spirlì pensa ad andare allo stadio mentre gli stadi sono chiusi al ...

Reggio Calabria, i nuovi orari di apertura del centro antiviolenza "Angela Morabito" - strill.it Strill.it Travolto dalle critiche social, il presidente f.f. della Regione Calabria Ninorisponde alle critiche. Il Governatore f.f. definisce offensive e vergognose le critiche rivolte per la sua presenza allo stadio Granillo , in occasione della gara vinta 3 a 0 dalla Reggina sul ...... la situazione dei presidi sanitari in Calabria è drammatica a seguito dell'aumento dei contagi' 'Mentre il Presidente che non c'èpensa ad andare allo stadio mentre gli stadi sono chiusi al ...