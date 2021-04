Sassuolo, De Zerbi: “C’è orgoglio per la vittoria ma non può finire 1 a 0” (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita vinta dai suoi contro il Benevento. Queste le sue parole:"Aver vinto in un campo così difficile è motivo d'orgoglio. Era evitabile portare a casa i 3 punti per una parata del nostro portiere alla fine, dovevamo risolverla prima. Penso che questa squadra possa fare di più di quanto ha fatto con me, io vedo questa squadra forte e penso che si potrebbe fare qualcosa in più, abbiamo un po' l'amaro in bocca, non parlo di posizione in classifica ma di numeri, sembra sempre che possiamo fare meglio. Oggi non può finire 1 a 0, vero che il primo tempo è stato guardingo ma siamo quasi sempre stati nella loro metà campo. Ci vuole più cattiveria, ma non posso rimproverare nulla perché abbiamo fatto quello che potevamo fare. Ora dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 12 aprile 2021) Il tecnico delRoberto Deha commentato ai microfoni di Sky Sport la partita vinta dai suoi contro il Benevento. Queste le sue parole:"Aver vinto in un campo così difficile è motivo d'. Era evitabile portare a casa i 3 punti per una parata del nostro portiere alla fine, dovevamo risolverla prima. Penso che questa squadra possa fare di più di quanto ha fatto con me, io vedo questa squadra forte e penso che si potrebbe fare qualcosa in più, abbiamo un po' l'amaro in bocca, non parlo di posizione in classifica ma di numeri, sembra sempre che possiamo fare meglio. Oggi non può1 a 0, vero che il primo tempo è stato guardingo ma siamo quasi sempre stati nella loro metà campo. Ci vuole più cattiveria, ma non posso rimproverare nulla perché abbiamo fatto quello che potevamo fare. Ora dobbiamo ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Un'autorete lancia De Zerbi all'8° posto, poi ci pensa #Consigli #BeneventoSassuolo - anteprima24 : ** De Zerbi: 'Vinto su un campo difficile ma non possiamo non chiudere ... ** - IAMCALCIOBENEVE : Sassuolo. De Zerbi: 'Benevento forte ma potevamo chiuderla prima' - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'C'è orgoglio per la vittoria ma non può finire 1 a 0' - - corra_davide : RT @Gazzetta_it: Un'autorete lancia De Zerbi all'8° posto, poi ci pensa #Consigli #BeneventoSassuolo -