Rosarno e la storia di Bartolo Mercuri | volontario tra le baraccopoli e le famiglie in difficoltà L’anticipazione di “Che ci faccio qui” su Rai3

A un anno dall'ultimo viaggio, che aveva aperto la scorsa stagione della trasmissione Che ci faccio qui, Domenico Iannacone torna a Rosarno, luogo simbolo dell'immigrazione e dello sfruttamento. Ad accompagnarlo è sempre Bartolo Mercuri, un piccolo commerciante di mobili che, con la sua associazione Il Cenacolo, da anni aiuta i braccianti e le famiglie in difficoltà della Piana di Gioia Tauro. Proprio grazie alle donazioni, ricevute dopo la puntata della scorsa stagione, oggi Bartolo ha potuto comprare un nuovo pullman e portare il suo aiuto a più di duemila persone, mettendo i bisogni degli altri "prima di ogni cosa". Iannacone chiude così un anno di pandemia e riannoda una storia aperta, intrecciando le difficoltà di tanti con la ...

