Roma, la protesta degli imprenditori di ‘IoApro’: Montecitorio blindata | DIRETTA (Di lunedì 12 aprile 2021) Torna la protesta dei ristoratori: piazza Montecitorio blindata DIRETTA Centro di Roma blindato e tutte le ztl chiuse per evitare assembramenti durante la manifestazione non autorizzata davanti Montecitorio, organizzata dal movimento dei ristoratori ‘IoApro‘, alla quale sono previste oltre 10mila persone. Nonostante i divieti, gli imprenditori hanno deciso ugualmente di marciare e si preparano ad “invadere” la Capitale. Il guanto di sfida è stato gettato, e ribadito, anche dopo il comunicato di ieri della Questura di Roma: gli imprenditori non vogliono fare un passo indietro. Blindate le vie attorno a Palazzo Chigi, Montecitorio e Senato, con transenne e forze dell’ordine che controllano persone in entrata e uscita. ... Leggi su tpi (Di lunedì 12 aprile 2021) Torna ladei ristoratori: piazzaCentro diblindato e tutte le ztl chiuse per evitare assembramenti durante la manifestazione non autorizzata davanti, organizzata dal movimento dei ristoratori ‘IoApro‘, alla quale sono previste oltre 10mila persone. Nonostante i divieti, glihanno deciso ugualmente di marciare e si preparano ad “invadere” la Capitale. Il guanto di sfida è stato gettato, e ribadito, anche dopo il comunicato di ieri della Questura di: glinon vogliono fare un passo indietro. Blindate le vie attorno a Palazzo Chigi,e Senato, con transenne e forze dell’ordine che controllano persone in entrata e uscita. ...

Advertising

ItaliaaTavola : Antonio Russo ha aderito alla protesta #Ioapro e ha alzato la saracinesca del suo locale vicino a Fontana di Trevi… - Agenzia_Dire : Alcuni manifestanti si stanno recando a #Roma per partecipare alla giornata di mobilitazione indetta dal sindacato… - Adnkronos : @VittorioSgarbi in piazza coi #Ristoratori a #Montecitorio per protesta #ioapro. 'Non ho visto violenza'. - MariaRitaDAdamo : RT @sabrimaggioni: Protesta Io Apro a Montecitorio, 50 siciliani bloccati a Roma Termini: “Non ci fanno passare, siamo in regola e non siam… - juanne78 : RT @LaPresse_news: #Protesta ‘Io apro’, il centro di #Roma blindato in attesa della manifestazione -