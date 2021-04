Ponte a Niccheri apre il primo ambulatorio per avere risposte e consigli sul biotestamento

Leggi su dire

(Di lunedì 12 aprile 2021) FIRENZE – Come fare e depositare il testamento biologico? Quali cure future scegliere in caso di malattia? All’ospedale di Santa Maria Annunziata a Ponte a Niccheri c’è il primo ambulatorio fiorentino dove i cittadini e i pazienti possono rivolgersi per avere risposte e consigli per esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari: da qualche giorno è attivo in via sperimentale il servizio per la raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (Dat o testamento biologico) e la stesura dei piani condivisi di cura (Pcc): è formato da un team multiprofessionale e multidisciplinare, composto da uno psicologo clinico esperto in bioetica, un nefrologo esperto in bioetica e problematiche di fine vita, un palliativista e un infermiere, più eventuali altre figure professionali, mediche e non mediche.