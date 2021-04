Miguel Bosé: "Tiravo 2 grammi di coca al giorno, non riuscivo neanche più a parlare" - (Di lunedì 12 aprile 2021) Novella Toloni Dopo una lunga assenza, il cantante è tornato a parlare in un'intervista pubblica dove ha raccontato della morte della madre, del Covid e della dipendenza da sesso e cocaina "Togliti la mascherina". È iniziata così la lunga intervista televisiva che Michel Bosé ha concesso al giornalista ed amico, Jordi Evole, per la tv spagnola La Sexta. Una ritorno sulla scena televisiva dopo anni di assenza e che il cantante, che oggi vive in Messico, ha voluto fortemente dopo l'ultimo anno che lo ha visto vivere il profondo dolore per la morte della madre, Lucia. Una morte che, secondo la stampa iberica, è sopraggiunta per complicanze da Covid-19 ma sulla quale Miguel Bosè è chiaro: "Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos'altro...Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla". ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 12 aprile 2021) Novella Toloni Dopo una lunga assenza, il cantante è tornato ain un'intervista pubblica dove ha raccontato della morte della madre, del Covid e della dipendenza da sesso eina "Togliti la mascherina". È iniziata così la lunga intervista televisiva che Michelha concesso al giornalista ed amico, Jordi Evole, per la tv spagnola La Sexta. Una ritorno sulla scena televisiva dopo anni di assenza e che il cantante, che oggi vive in Messico, ha voluto fortemente dopo l'ultimo anno che lo ha visto vivere il profondo dolore per la morte della madre, Lucia. Una morte che, secondo la stampa iberica, è sopraggiunta per complicanze da Covid-19 ma sulla qualeBosè è chiaro: "Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos'altro...Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla". ...

HuffPostItalia : Miguel Bosé: 'Sono negazionista Covid, a testa alta. La droga? Ero arrivato a 2 grammi di coca al giorno' - Corriere : Miguel Bosé, la madre Lucia uccisa dal virus, il negazionismo e la coca: «Consumavo 2 ... - windowzil : cosa nostra buongiorno daniela hai tradito liliana senza vergogna tantissimi taemin sebastian miguel bosé my police… - windowzil : cosa nostra buongiorno daniela hai tradito liliana senza vergogna tantissimi taemin sebastian miguel bosé my police… - windowzil : cosa nostra buongiorno daniela hai tradito liliana senza vergogna tantissimi taemin sebastian miguel bosé my police… -