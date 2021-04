Mario Incudine | cantautore e mago del teatro | da Domenico Modugno a Camilleri

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ho conosciutoe l’ho sempre apprezzato, sia come autore che interprete. Ma debbo dire che ho imparato a capire quanto vasta sia la sua arte quando l’ho intervistato nella diretta del Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Ci eravamo dati appuntamento perché stava preparando il video del suo nuovo brano. Ma quando ci siamo collegati, il video non era ancora pronto. Poco male. Il materiale che mi aveva mandato era più che sufficiente a capire quanto vasta sia la sua arte. Soprattutto l’opera teatrale “Mimì”, dedicata a, pugliese di nascita ma siciliano per scelta. Mi ha raccontato anche “Donna Lionora”, il brano che ha composto usando anche la voce dell’amico Andrea, e ho mostrato il video fatto di delicati disegni. Sono rimasto affascinato dalla ...

Advertising

GammaStereoRoma : Biagio Antonacci e Mario Incudine - Mio Fratello - sonikmusicnet : Ora in onda: Biagio Antonacci - Mio fratello ft. Mario Incudine - GammaStereoRoma : Biagio Antonacci e Mario Incudine - Mio Fratello -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Incudine

OptiMagazine

Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno" di e concon la regia di Moni Ovadia, 17 - 22 maggio a Cagliari e 23 - 24 maggio a Sassari, poi ad Arzachena il 25 maggio. Sbarca nell'...Da sud a sud sulle note di Domenico Modugno" : lo spettacolo ideato e interpretato dal cantautore e attore siciliano, per la regia di Moni Ovadia e Giuseppe Cutino (inizialmente ...La magia del teatro si confronta con le limitazioni della pandemia: in ottemperanza al DL del 31 marzo che estende le regole della zona arancione con la chiusura dei teatri fino al 30 aprile il Cedac ...Il progetto prevede la trasformazione in una struttura protetta a indirizzo segreto, in grado di accogliere fino a dieci persone tra donne e bambini ...