Lombardia, tutti gli over80 vaccinati? Sì, ma i più fragili (dagli allettati a chi è senza accompagnatori) restano ancora a secco (Di lunedì 12 aprile 2021) Obiettivo raggiunto? Ni, anche se viste le premesse è comunque un risultato decisamente migliore delle attese. Anche se il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, ci ha messo la faccia fino all’ultimo confermando sabato 10 aprile che entro domenica 11 tutti gli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale avrebbero avuto almeno una dose di vaccino anti covid. Lo sanno bene nei centri vaccinali lombardi, dove negli ultimi giorni sono stati fatti letteralmente i salti mortali per far mantenere al governatore le promesse fatte, accogliendo anche le migliaia di anziani che non avevano ancora avuto l’appuntamento ma che hanno avuto la forza di mettersi in fila. In situazioni a dir poco snervanti quando non a paradossale rischio covid per assembramento, come si è visto per esempio domenica al centro di Malpensa. “Le persone che si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Obiettivo raggiunto? Ni, anche se viste le premesse è comunque un risultato decisamente migliore delle attese. Anche se il presidente della, Attilio Fontana, ci ha messo la faccia fino all’ultimo confermando sabato 10 aprile che entro domenica 11gli over 80 che hanno aderito alla campagna vaccinale avrebbero avuto almeno una dose di vaccino anti covid. Lo sanno bene nei centri vaccinali lombardi, dove negli ultimi giorni sono stati fatti letteralmente i salti mortali per far mantenere al governatore le promesse fatte, accogliendo anche le migliaia di anziani che non avevanoavuto l’appuntamento ma che hanno avuto la forza di mettersi in fila. In situazioni a dir poco snervanti quando non a paradossale rischio covid per assembramento, come si è visto per esempio domenica al centro di Malpensa. “Le persone che si ...

Advertising

Giorgiolaporta : Cosa sarebbe successo se in #Lombardia avessero fatto un concorso per soli leghisti? Ecco, è avvenuto nel #Lazio de… - achene_paolo : RT @Giorgiolaporta: Cosa sarebbe successo se in #Lombardia avessero fatto un concorso per soli leghisti? Ecco, è avvenuto nel #Lazio del #P… - martinalabonny : Ciao mondo di Twitter la Lombardia è tornata arancione, ciò vuol dire che posso tornare in negozio a fare onde perf… - MMassere : RT @Giorgiolaporta: Cosa sarebbe successo se in #Lombardia avessero fatto un concorso per soli leghisti? Ecco, è avvenuto nel #Lazio del #P… - mastarnarex1 : RT @Giorgiolaporta: Cosa sarebbe successo se in #Lombardia avessero fatto un concorso per soli leghisti? Ecco, è avvenuto nel #Lazio del #P… -