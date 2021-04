Lo scontro tra Italia e Turchia si gioca anche in Libia: infrastrutture, energia e flussi migratori. Ecco i dossier cari a Roma e Ankara (Di lunedì 12 aprile 2021) Non ci sono solo le tensioni diplomatiche legate al sofagate ad alimentare lo scontro tra l’Italia e la Turchia, con Ankara sempre pronta a ricordare al governo di Roma e all’Europa il ruolo giocato nella gestione dei flussi migratori sulla rotta balcanica. La competizione tra i due Paesi è forte anche su un altro teatro chiave, soprattutto per il nostro Paese, nell’area mediterranea: la Libia. Un dossier fondamentale per il neonato governo Draghi, tanto che il presidente del Consiglio ha scelto proprio Tripoli per la sua prima trasferta internazionale da premier. E a meno di una settimana di distanza, il nuovo primo ministro del governo di unità nazionale, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, vola ad ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Non ci sono solo le tensioni diplomatiche legate al sofagate ad alimentare lotra l’e la, consempre pronta a ricordare al governo die all’Europa il ruoloto nella gestione deisulla rotta balcanica. La competizione tra i due Paesi è fortesu un altro teatro chiave, soprattutto per il nostro Paese, nell’area mediterranea: la. Unfondamentale per il neonato governo Draghi, tanto che il presidente del Consiglio ha scelto proprio Tripoli per la sua prima trasferta internazionale da premier. E a meno di una settimana di distanza, il nuovo primo ministro del governo di unità nazionale, Abdul Hamid Mohammed Dbeibeh, vola ad ...

