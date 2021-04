Advertising

napolista : 'Lo scambio Pjanic-Arthur è una delle più grandi aberrazioni nella storia del calcio' Un ex dirigente del Barcellon… - sportli26181512 : L'ex Barça: “Scambio Arthur-Pjanic una delle più grandi aberrazioni mai viste': L'ex Barça: “Scambio Arthur-Pjanic… - Fprime86 : RT @tuttosport: Cury: 'Scambio #Arthur-#Pjanic con la Juve aberrazione del calcio' - aripov_sarvar : RT @tuttosport: Cury: 'Scambio #Arthur-#Pjanic con la Juve aberrazione del calcio' - tuttosport : Cury: 'Scambio #Arthur-#Pjanic con la Juve aberrazione del calcio' -

Ultime Notizie dalla rete : scambio Pjanic

Un affare che invece andò in port fu quello dellotra Arthur econ la Juventus : 'È una delle più grandi aberrazioni che ho visto nella storia del calcio. Qualcosa di assurdo: Arthur ...Come sappiamo l'asse Barcellona Torino ha permesso l'approdo del centrocampista brasiliano in cambio di Miralem, unoche soddisfava entrambe le società e che, dunque, è sembrato fin da ...Un affare che invece andò in port fu quello dello scambio tra Arthur e Pjanic con la Juventus: “È una delle più grandi aberrazioni che ho visto nella storia del calcio. Qualcosa di assurdo: Arthur ha ...Le parole dell'ex responsabile del mercato sudamericano del Barcellona sullo scambio che ha visto coinvolte la Juve e i blaugrana ...