L' ex Ilva zavorra l' Italia Dazi Ue e prezzo dell' acciaio ancor di più

(Di lunedì 12 aprile 2021) Il settoree materie prime ha subito un notevole rialzo negli ultimi mesi e la politicana sembra non averea ben compreso la gravità del problema per il nostro sistema industriale. Siamo in totale carenza di approvvigionamento. Entro fine maggio la Commissione sarà chiamata a decidere se mantenere le tasse sul siderurgico oppure se ridurle o addirittura eliminarle. Tutelare i produttori attraverso il proseguo di una politica protezionista che penalizza tutti gli utilizzatori oppure favorire le aziende trasformatrici con una liberalizzazione degli scambi? La prima scelta sarebbe per noi la mazzata finale. Il settoree materie prime ha subito un notevole rialzo negli ultimi mesi e la politicana sembra non averea ben compreso la gravità del problema per ...