Le Iene, perché Alessia Marcuzzi non conduce la puntata del 13 aprile (Di lunedì 12 aprile 2021) Alessia Marcuzzi non sarà presente in studio per condurre la puntata del 13 aprile de Le Iene. Non potrà prendere parte alla conduzione dello show per la terza volta consecutiva nell’ultimo anno. La conduttrice ha deciso di dare l’annuncio sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha anche spiegato i motivi della sua assenza, piuttosto importanti. “Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente, si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari)”, scrive, annunciando così la sua assenza. La Marcuzzi spiega che sono stati attivati tutti i controlli del caso, essenziali per prevenire ulteriori contagi. “Come da protocollo, sono cautelativamente in casa in ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 aprile 2021)non sarà presente in studio per condurre ladel 13de Le. Non potrà prendere parte alla conduzione dello show per la terza volta consecutiva nell’ultimo anno. La conduttrice ha deciso di dare l’annuncio sul suo profilo ufficiale Instagram, dove ha anche spiegato i motivi della sua assenza, piuttosto importanti. “Purtroppo mio marito la scorsa settimana è risultato positivo al tampone molecolare. Ovviamente, si è subito autoisolato e per ora sta bene. Io sono invece fortunatamente risultata negativa (ho già effettuato due tamponi molecolari)”, scrive, annunciando così la sua assenza. Laspiega che sono stati attivati tutti i controlli del caso, essenziali per prevenire ulteriori contagi. “Come da protocollo, sono cautelativamente in casa in ...

