La Gazzetta scrive di stagione di rimpianti, ma poi aggiunge che Gattuso dovrebbe restare (Di lunedì 12 aprile 2021) La Gazzetta prima mette nero su bianco un concetto condivisibile: il Napoli sta terminando una stagione piena di rimpianti, per fortuna non fa riferimento a infortuni (del resto è stata la stessa Gazza a pubblicare la classifica in cui il Napoli è ottavo nella graduatoria degli infortuni), poi però scrive che sarà un peccato la rottura con Gattuso. È un peccato che alla guida non ci sarà più Gattuso, almeno così sembra. Se il Napoli è insieme al Manchester City l’unica squadra dei cinque top campionati europei ad aver portato almeno sei giocatori a quota 5 reti, il merito è soprattutto del tecnico che ha saputo dare un’impronta di gioco chiara e definita. Fase offensiva e fase difensiva: il Napoli ha mantenuto la porta inviolata 12 volte su 30 giornate. Eppure a 59 punti la ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 aprile 2021) Laprima mette nero su bianco un concetto condivisibile: il Napoli sta terminando unapiena di, per fortuna non fa riferimento a infortuni (del resto è stata la stessa Gazza a pubblicare la classifica in cui il Napoli è ottavo nella graduatoria degli infortuni), poi peròche sarà un peccato la rottura con. È un peccato che alla guida non ci sarà più, almeno così sembra. Se il Napoli è insieme al Manchester City l’unica squadra dei cinque top campionati europei ad aver portato almeno sei giocatori a quota 5 reti, il merito è soprattutto del tecnico che ha saputo dare un’impronta di gioco chiara e definita. Fase offensiva e fase difensiva: il Napoli ha mantenuto la porta inviolata 12 volte su 30 giornate. Eppure a 59 punti la ...

