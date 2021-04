La Coppa Davis sbarca in Italia | a Torino due gironi delle Finali 2021

(Di lunedì 12 aprile 2021)è sempre più la casa del tennis internazionale in. Dopo aver conquistato le Atp Finals (quest’anno al via il 14 novembre), il PalaAlpitour del capoluogo piemontese è stato ufficializzato come unatre sedi che ospiteranno lediin programma dal 25 novembre al 5 dicembre. Le altre due città prescelte sono l’austriaca Innsbruck e la spagnola Madrid, dove si svolgeranno semie finale. Don’t Stop. Evolve 3 cities, 11 days, 18 national teamsCup FinalsCupFinals pic.twitter.com/LqZzjsPksS —Cup (@Cup) April 12,Rispetto al format della scorsa stagione, quest’anno si è ...

Prima le Next Gen ATP Finals a Milano, poi le Nitto ATP Finals e laa Torino: un trittico di super eventi grazie al quale per un mese intero avremo addosso gli occhi di tutto il mondo", ...ufficiale, Torino ospiterà due gironi di. La Itf e la Kosmos di Gerard Piquè hanno approvato la nuova formula del torneo per nazioni che si giocherà a novembre di quest'anno dopo la sosta per Covid del 2020. Se nella prima ...TORINO. Non solo le Atp Finals, Torino conquista anche la Coppa Davis. La città sarà infatti una delle sedi dell’edizione 2021 del torneo in calendario dal 25 novembre al 5 dicembre 2021. Ad annunciar ...Dopo aver conquistato le Atp Finals (quest’anno al via il 14 novembre), il PalaAlpitour del capoluogo piemontese è stato ufficializzato come una delle tre sedi che ospiteranno le Finali di Coppa Davis ...