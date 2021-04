La Calabria zona arancione ma non si fermano le proteste di alcuni commercianti anche a Crotone. Il Sindaco Voce ha espresso la piena solidarietà a chi protestava (Di lunedì 12 aprile 2021) Il bollettino della giornata per quanto riguarda Covid-19 in Calabria non è tranquillizzante. L’aumento dei contagiati non si arresta e questo sta allarmando le Istituzioni regionali, sindacato compreso che chiedono delucidazione su come sta procedendo l’iter delle vaccinazioni nella Regione. La Città più interessata per numero di contagiati Cosenza. Lunedì 12 aprile la Calabria, indipendentemente dal numero dei contagi, è tornata zona arancione e questo significa che molte attività commerciali impossibilitati a rimanere aperti in precedenza per effetto della zona rossa, adesso possono rialzare le saracinesche e riprendere a lavorare. Questa nuova disposizione non ha tranquillizzato tutti i commercianti e la loro protesta in molte zone d’Italia è continuata. A ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 12 aprile 2021) Il bollettino della giornata per quanto riguarda Covid-19 innon è tranquillizzante. L’aumento dei contagiati non si arresta e questo sta allarmando le Istituzioni regionali, sindacato compreso che chiedono delucidazione su come sta procedendo l’iter delle vaccinazioni nella Regione. La Città più interessata per numero di contagiati Cosenza. Lunedì 12 aprile la, indipendentemente dal numero dei contagi, è tornatae questo significa che molte attività commerciali impossibilitati a rimanere aperti in precedenza per effetto dellarossa, adesso possono rialzare le saracinesche e riprendere a lavorare. Questa nuova disposizione non ha tranquillizzato tutti ie la loro protesta in molte zone d’Italia è continuata. A ...

