Juventus, Brambati in tackle: “Manderei via tutti, Paratici non è Marotta”. E su Pirlo… (Di lunedì 12 aprile 2021) L'analisi di Massimo Brambati.Dopo la vittoria conquistata dalla Juventus per 3-1 contro il Genoa in occasione del match valevole per la trentesima giornata di Serie A, tecnico e dirigenza non cessano di essere sotto la lente di ingrandimento degli addetti ai lavori. Quella dell'ex centrocampista e ora allenatore bianconero, Andrea Pirlo, è stata fin qui una stagione tutt'altro che esaltante: dall'inaspettata eliminazione dalla Champions League agli ottavi, ad un terzo posto in campionato non ancora blindato.Intervenuto ai microfoni del format radiofonico Maracanà, in onda su TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimo Brambati si è espresso a tal proposito, bacchettando la società piemontese. Di seguito le sue dichiarazioni."Juventus in zona rossa? Dicevo che con Conte si doveva avere pazienza e ho avuto ... Leggi su mediagol (Di lunedì 12 aprile 2021) L'analisi di Massimo.Dopo la vittoria conquistata dallaper 3-1 contro il Genoa in occasione del match valevole per la trentesima giornata di Serie A, tecnico e dirigenza non cessano di essere sotto la lente di ingrandimento degli addetti ai lavori. Quella dell'ex centrocampista e ora allenatore bianconero, Andrea Pirlo, è stata fin qui una stagione tutt'altro che esaltante: dall'inaspettata eliminazione dalla Champions League agli ottavi, ad un terzo posto in campionato non ancora blindato.Intervenuto ai microfoni del format radiofonico Maracanà, in onda su TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore sportivo Massimosi è espresso a tal proposito, bacchettando la società piemontese. Di seguito le sue dichiarazioni."in zona rossa? Dicevo che con Conte si doveva avere pazienza e ho avuto ...

