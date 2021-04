Isola dei Famosi, Vera Gemma contro Gilles Rocca: “Ora basta…” (Di martedì 13 aprile 2021) Le anticipazioni della puntata de L’Isola dei Famosi. Vera Gemma si scaglia contro Gilles Rocca: la questione Questa sera, in prima visione su Canale 5 andrà in onda lo spettacolo… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 13 aprile 2021) Le anticipazioni della puntata de L’deisi scaglia: la questione Questa sera, in prima visione su Canale 5 andrà in onda lo spettacolo… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

IsolaDeiFamosi : Vi siamo mancati eeeeh? Non preoccupatevi, ci vediamo stasera con una nuova puntata dell'Isola dei Famosi!???? #Isola - Radio3tweet : L’azzurro amato da Kandinskij, il giallo dei lampioni sull’acciottolato delle strade di Ferrara, il rosso delle sue… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - j2bizzle : voglio jedà come concorrente della prossima edizione dell’isola dei famosi, grazie #isola - TS40994128 : RT @lasonrsadejoel: L’isola dei famosi che mette mi piace >>>>> #isola #tommasozorzi -