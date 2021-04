Iran, Intelligence Usa: ruolo Israele in sabotaggio centrale nucleare di Natanz (Di lunedì 12 aprile 2021) Israele avrebbe giocato un ruolo nel sabotaggio alla centrale di arricchimento dell'uranio di Natanz, fulcro del programma nucleare Iraniano: lo riporta il Nyt, citando l'Intelligence Usa. Sin da ieri ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 aprile 2021)avrebbe giocato unnelalladi arricchimento dell'uranio di, fulcro del programmaiano: lo riporta il Nyt, citando l'Usa. Sin da ieri ...

