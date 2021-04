Il mitico Flappy Bird ritorna su Mac

Leggi su cityroma

(Di martedì 13 aprile 2021) Dallo stesso sviluppatore che aveva incastonato Pong nelle icone del dock e Dino Runner nella barra dei menu, arriva una notifica interattiva speciale (Foto: Neil Sardesai / Twitter)Lo sviluppatore Neil Sardesai ha mostrato una (nuova) chicca creativa sul suo profilo Twitter: è riuscito a resuscitare il glorioso mini gamemascherandolo da notifica interattiva per MacOs. Ridotto il peso in pochi kilobite per soddisfare le richieste dell’interfaccia, il titolo risulta perfettamente funzionante e giocabile dall’apposita finestrella sul desktop. Forse non tutti si ricorderanno di, che ha scritto una singolare pagina della storia dei videogame. Presentato nel maggio del 2013 su App Store per iPhone e Google Play per Android dallo sviluppatore vietnamita Dong Nguyen, raggiunse in poche settimane un ...