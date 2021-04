Ibdo: “Obesi sono fragili per vaccini Covid ma non per accesso a cure” (Di lunedì 12 aprile 2021) “Le persone con Obesità sono state inserite tra categorie prioritarie da vaccinare in quanto ad ‘elevata fragilità’ in correlazione al tasso di letalità associata a Covid-19”, ma “l’Obesità, in Italia non è inserita nella lista delle malattie croniche, le prestazioni non sono inserite nei livelli essenziali di assistenza (Lea), non esiste una rete nazionale di cura per l’Obesità e non esiste un piano nazionale ad hoc. E’ il momento di cambiare nella lotta all’Obesità!”. Questa la conclusione di un editoriale, a firma di Renato Lauro, presidente dell’Italian barometer diabetes observatory (Ibdo) Foundation, Andrea Lenzi, Coordinatore Open Italia, e Paolo Sbraccia, Vicepresidente Ibdo Foundation, spunto di riflessione ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 aprile 2021) “Le persone contàstate inserite tra categorie prioritarie da vaccinare in quanto ad ‘elevatatà’ in correlazione al tasso di letalità associata a-19”, ma “l’tà, in Italia non è inserita nella lista delle malattie croniche, le prestazioni noninserite nei livelli essenziali di assistenza (Lea), non esiste una rete nazionale di cura per l’tà e non esiste un piano nazionale ad hoc. E’ il momento di cambiare nella lotta all’tà!”. Questa la conclusione di un editoriale, a firma di Renato Lauro, presidente dell’Italian barometer diabetes observatory () Foundation, Andrea Lenzi, Coordinatore Open Italia, e Paolo Sbraccia, VicepresidenteFoundation, spunto di riflessione ...

