Heads Up: i Google Pixel ricordano di non guardare lo schermo mentre camminiamoHDblog.it (Di lunedì 12 aprile 2021) La pandemia ha aumentato sensibilmente il numero medio di ore che spendiamo di fronte allo schermo dello smartphone. Ma un conto è farlo sul divano o a letto, un altro farlo in mezzo alla strada, magari mentre si cammina: un'abitudine ormai largamente diffusa, e potenzialmente pericolosa come dimostrato anche da alcuni studi che si sono occupati in questi anni di analizzare il crescente fenomeno. L'app Benessere Digitale di Google ha appena introdotto una nuova funzionalità, "Heads Up", pensata proprio per questo problema: sostanzialmente, una volta attivata l'opzione, lo smartphone ci inviterà con una notifica a non guardare lo schermo mentre stiamo camminando. Per accorgersene utilizzerà le stesse autorizzazioni che richiede ad esempio Google Fit ...

