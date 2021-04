Epic Games Store perde una marea di denaro? Il CEO Tim Sweeney è incredibilmente entusiasta

(Di lunedì 12 aprile 2021)rà almeno $330 milioni a causa degli accordi di esclusiva e per i giochi gratuiti suGame. Ma su Twitter, il CEO Timconsidera questo un investimento e sembra sorprendentementedire centinaia di milioni di dollari. Questa informazione è stata individuata e riportata da PC Gamer, e proviene da nuovi documenti del tribunale emersi nella lotta legale in corso tra Apple ed. Mentre queste due grandi aziende si combattono per vie legali, otteniamo ora una nuova visione della situazione finanziaria diha speso $444 milioni per acquistare esclusive e per i giochi gratuiti. Questoè stato speso a ...

... quasi 40.000.000 volte superiore al secondo in classifica League of Legends e 70.000.000 al battle royale targato: Fortnite. Si tratta a tutti gli effetti della prima volta che vediamo ...sembra capire che, l'unico modo in cui può essere un valido concorrente di Steam è avere giochi da regalare, almeno per un periodo di tempo. . Gli accordi di esclusività con società di ...Epic perderà almeno $330 milioni a causa degli accordi di esclusiva e per i giochi gratuiti su Epic Game Store. Ma su Twitter, il CEO Tim Sweeney considera questo un investimento e sembra ...Nei giorni scorsi alcuni report hanno segnalato come l'Epic Games Store stia costando moltissimo denaro alla compagnia americana, generando perdite costanti a causa dei costi dell'infrastruttura e ...