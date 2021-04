Emily Ratajkowski in bikini a un mese dal parto è uno schianto (Di lunedì 12 aprile 2021) L'8 marzo Emily Ratajkowski è diventata mamma di Sylvester Apollo , il suo primogenito avuto dal marito Sebastian Bear - McClard . A poco più di un mese dal parto sfoggia sui social la sua forma ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 aprile 2021) L'8 marzoè diventata mamma di Sylvester Apollo , il suo primogenito avuto dal marito Sebastian Bear - McClard . A poco più di undalsfoggia sui social la sua forma ...

Advertising

camilafldn : ma se al posto di Kelsey mettessi Emily Ratajkowski come secondo pv? - bellapersoncina : Emily Ratajkowski ha partorito un mese fa come oggi. Questo è il suo corpo un mese dopo il parto. Esattamente come… - PaolaFalls9 : Emily Ratajkowski no se parece a Kendall, Kendall se parece a Emily ?? - WeLlBeAlriGhT22 : Ma avete mai visto Kendall Jenner e Emily Ratajkowski insieme? Ecco appunto - Grigiopel : Emily Ratajkowski allatta Sylvester con la minigonna e l’orologio da 35mila euro -