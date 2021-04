Edison | Duccio Castelli confermato rappresentante comune azionisti di risparmio

(Di lunedì 12 aprile 2021) (Teleborsa) – L’Assemblea deglidiha confermato Lucianorappresentantedei titolari di azioni di, stabilendo la durata dell’incarico in tre esercizi (e quindi fino all’assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2023) e confermandone il compenso annuo in 25.000 euro. L’Assemblea ha altresì approvato il resoconto del fondo, costituito per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi, e la ricostituzione dello stesso ad euro 100.000,00.

