E-Gap, a Roma nuova partnership e più offerta per ricariche elettriche ‘on demand’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Si rafforza l’offerta su Roma di E-Gap, primo operatore di ricarica mobile, on-demand e sostenibile per auto elettriche in Europa. Infatti grazie a una partnership con la concessionaria L’Automobile i clienti dell’Audi e-tron avranno a disposizione nei primi 6 mesi dall’acquisto un servizio di ricariche ‘on demand’ gestibili grazie a un’app che consentirà la scelta di dove e quando la vettura verrà raggiunta dall’operatore per una ricarica Fast fino a 50kW in qualsiasi punto della città. Il servizio di E-Gap in questo modo va incontro a una delle problematiche maggiori – l’estensione dell’autonomia di percorrenza – per i clienti delle vetture elettriche: inoltre l’azienda offre anche servizi aggiuntivi, come il lavaggio sostenibile waterless e la riattivazione ... Leggi su italiasera (Di lunedì 12 aprile 2021) Si rafforza l’sudi E-Gap, primo operatore di ricarica mobile, on-demand e sostenibile per autoin Europa. Infatti grazie a unacon la concessionaria L’Automobile i clienti dell’Audi e-tron avranno a disposizione nei primi 6 mesi dall’acquisto un servizio di‘ongestibili grazie a un’app che consentirà la scelta di dove e quando la vettura verrà raggiunta dall’operatore per una ricarica Fast fino a 50kW in qualsiasi punto della città. Il servizio di E-Gap in questo modo va incontro a una delle problematiche maggiori – l’estensione dell’autonomia di percorrenza – per i clienti delle vetture: inoltre l’azienda offre anche servizi aggiuntivi, come il lavaggio sostenibile waterless e la riattivazione ...

Advertising

lifestyleblogit : E-Gap, a Roma nuova partnership e più offerta per ricariche elettriche 'on demand' - - italiaserait : E-Gap, a Roma nuova partnership e più offerta per ricariche elettriche ‘on demand’ - Milleenne : - angianna78 : @NapoliCapitale Non credo che Gattuso abbia detto di regalare un tempo. Non lo ha detto con la Roma, con il Milan,… - meth_deni : @cippiriddu Si facevano sti discorsi anche con spalletti ' ehhh adesso il gap con napoli e roma è inferiore' e graz… -