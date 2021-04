Droga | armi e contatti con la ‘ndrangheta | maxi operazione dei Carabinieri | 37 arresti

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ha coinvolto anche la nostra provincia il blitz contro vari gruppi dediti al traffico e allo spaccio dideidi Milano, che hanno eseguito 37in sei regioni. I militari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Milano su richiesta della locale Dda, nelle province di Bergamo, Alessandria, Genova, Monza, Padova, Pavia, Roma, Varese, Vibo Valentia e Vicenza, nei confronti di 37 soggetti (20 italiani e 17 stranieri, 27 dei quali verranno ristretti in carcere e 10 sottoposti aglidomiciliari), ritenuti responsabili – a vario titolo – di associazione “finalizzata alla produzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti della transnazionalità e della disponibilità di”. Le indagini hanno consentito l’individuazione ...

Un blitz contro vari gruppi dediti al traffico e allo spaccio diè stato messo a segno, oggi, dai Carabinieri di Milano, che hanno eseguito 37 arresti in sei ...e della disponibilità di'. Le ...Colpo allo spaccio di. Alle prime ore della mattinata di lunedì 12 aprile è scattato un maxi blitz che ha portato a ... con le aggravanti della transnazionalità e della disponibilità di(artt.I militari dell’Arma, nel corso della perquisizione domiciliare, hanno trovato 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, e vario materiale per il confezionamento della droga. Le due armi sono state ...Secondo gli investigatori, sono responsabili a vario titolo di associazione “finalizzata alla produzione, al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con le aggravanti della transnazionalità ...