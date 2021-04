Dopo essere stata eliminata da Amici, Enula ritorna dal famoso fidanzato: ecco chi è (Di lunedì 12 aprile 2021) Sabato è andata in onda una nuova puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, l'allieva eliminata è stata Enula. La cantante Dopo l'eliminazione si è fermata a Roma dal suo famoso fidanzato. Sapete chi è? Enula Dopo l'eliminazione raggiunge il famoso fidanzato: ecco chi è L'ultima eliminata di Amici, Enula, non ha fatto immediatamente ritorno a Milano ma è rimasta a Roma per incontrare il suo fidanzato famoso. In effetti, il suo compagno non è uno qualsiasi ma è Leo Gassmann, il figlio del famoso attore Alessandro. I due giovani stanno insieme da parecchio tempo ormai. Prima che ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 aprile 2021) Sabato è andata in onda una nuova puntata del serale didi Maria De Filippi, l'allieva. La cantantel'eliminazione si è fermata a Roma dal suo. Sapete chi è?l'eliminazione raggiunge ilchi è L'ultimadi, non ha fatto immediatamente ritorno a Milano ma è rimasta a Roma per incontrare il suo. In effetti, il suo compagno non è uno qualsiasi ma è Leo Gassmann, il figlio delattore Alessandro. I due giovani stanno insieme da parecchio tempo ormai. Prima che ...

