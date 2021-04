Ciclismo: nuove accuse a Lance Armstrong, ‘usava un motore sulla bici’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Un nuovo scandalo nel mondo del Ciclismo nei confronti di Lance Armstrong. Lo statunitense, infatti, è stato accusato di aver usato la tecnologia durante la sua carriera per aiutarsi a vincere, oltre al doping, che gli è già costato tutti i titoli. Il giornalista francese, esperto di Ciclismo, Antoine Vayer, ha raccolto diversi video con un gesto in comune: l’americano tocca lo schienale del sedile prima di aumentare sensibilmente la velocità, come si può vedere dalle immagini sul sito del Mundo Deportivo. Si tratterebbe di piccoli dispositivi che pesano solo 800 grammi, quindi molto facili da nascondere all’interno delle biciclette. Sono composti da un motore che produce 500W di potenza e da una batteria che si inserisce all’interno della borraccia utilizzata dai ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Un nuovo scandalo nel mondo delnei confronti di. Lo statunitense, infatti, è stato accusato di aver usato la tecnologia durante la sua carriera per aiutarsi a vincere, oltre al doping, che gli è già costato tutti i titoli. Il giornalista francese, esperto di, Antoine Vayer, ha raccolto diversi video con un gesto in comune: l’americano tocca lo schienale del sedile prima di aumentare sensibilmente la velocità, come si può vedere dalle immagini sul sito del Mundo Deportivo. Si tratterebbe di piccoli dispositivi che pesano solo 800 grammi, quindi molto facili da nascondere all’interno delle biciclette. Sono composti da unche produce 500W di potenza e da una batteria che si inserisce all’interno della borraccia utilizzata dai ...

