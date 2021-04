Carrozza nominata presidente del Cnr E' la prima donna nella storia dell' ente di ricerca

(Di lunedì 12 aprile 2021) Nuovo prestigiosissimo incarico per la pisana Maria Chiaragiornata di oggi è stata, infatti,dal ministro`Università edel Consiglio ...

...del Cnr La nuova presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche è Maria Chiara. E' la prima donna a ricoprire questo ruolo nel principale ente di ricerca italiano. E' statadalla ...Maria Chiaraè presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e che sarà in carica per i ... E' statadal ministro dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, con il ...PISA. Una donna per la prima volta al timone del principale ente di ricerca italiano. La pisana Maria Chiara Carrozza è stata nominata presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), dal mini ...E’ Maria Chiara Carrozza la nuova presidente del Cnr, il Consiglio Nazionale delle Ricerche: l’ha nominata, dopo una nuova procedura di selezione, la ministra dell’Università Cristina Messa. Carrozza, ...