Cagliari, dal sogno Europa all’incubo retrocessione (Di lunedì 12 aprile 2021) Otto giornate alla fine del campionato e incubo retrocessione sempre più vivo in casa Cagliari. Isolani chiamati alla prova del nove contro il Parma con occhi puntati anche al match di recupero tra Lazio-Torino Dal sogno Europa al tracollo totale. Il Cagliari dovrà cercare di evitare la clamorosa retrocessione in Serie B nelle ultime giornate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 12 aprile 2021) Otto giornate alla fine del campionato e incubosempre più vivo in casa. Isolani chiamati alla prova del nove contro il Parma con occhi puntati anche al match di recupero tra Lazio-Torino Dalal tracollo totale. Ildovrà cercare di evitare la clamorosain Serie B nelle ultime giornate Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

capuanogio : #Dazndown riaccende il dibattito sull'idea che dal 2021 al 2024 la #SerieA vada solo in streaming: che garanzie si… - euronewsit : Il Tar di Cagliari ha accolto il ricorso della ong Sea Eye contro il fermo amministrativo della nave, bloccata in S… - latiranna : @I_CONCIATORI Da Cagliari verso il Binaghi no, infatti. Ma da Sestu verso il Binaghi e dal Binaghi verso Sestu sì.… - CentotrentunoC : #Calciomercato ?? Retroscena sul giocatore #Mir, in queste ore a #Parma ?? Il suo agente parla di quando il… - Fantacalcio : Cagliari ad un passo dal B-aratro: chi ha deluso al Fantacalcio? -