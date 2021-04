"Brain at work" compie 20 anni: ponte tra formazione e lavoro (Di lunedì 12 aprile 2021) Quarantamila iscritti, più di quindicimila colloqui e mille job vacancies, oltre 350 enti ed aziende partecipanti, e più di cinquecento workshop, presentazioni, convegni e webinar: in 20 anni sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Quarantamila iscritti, più di quindicimila colloqui e mille job vacancies, oltre 350 enti ed aziende partecipanti, e più di cinquecentoshop, presentazioni, convegni e webinar: in 20sono ...

"Brain at work" compie 20 anni: ponte tra formazione e lavoro
oltre 350 enti ed aziende partecipanti, e più di cinquecento workshop, presentazioni, convegni e webinar: in 20 anni sono solo alcuni dei numeri di Brain at work, il network che dal 2001 crea un ponte tra formazione e lavoro.

