Bianca Guaccero positiva al Covid-19 | l’annuncio a Detto Fatto

La conduttrice Bianca Guaccero è risultata positiva al Covid-19: l'annuncio è arrivato durante la diretta di "Detto Fatto" Bianca Guaccero oggi era assente nella puntata di Detto Fatto, programma in onda ogni giorno su Rai Due. La conduttrice ha infatti contratto il Covid-19 e l'ha annunciato in diretta televisiva. Al suo posto in studio c'erano L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

