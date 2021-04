Bafta 2021 | trionfa ‘Nomadland’

(Di lunedì 12 aprile 2021)aiAwards , i premi del cinema britannico giunti alla 74esima edizione, segnati quest’anno anche dalla scomparsa dell’ex presidente dell’Accademia, il principe Filippo, il Duca di Edimburgo. La cerimonia trasmessa dalla Royal Albert Hall di Londra si è tenuta senza pubblico a causa delle restrizioni anti-Covid. Il film drammatico di Chloé Zhao che narra la storia di una comunità di anziani americani, lasciati ai margini dalla Grande Recessione, che si inventano una nuova vita a bordo di furgoni nel West americano, si è aggiudicato ben quattro premi. La pellicola della regista cinese, già Leone d’Oro a Venezia lo scorso anno, vincitore ai Golden Globese in gara per l’Oscar, si è aggiudicata il premio come miglior film, miglior regia a Chloé Zhao, come migliore attrice protagonista a ...

Nella serata del 10 aprile sono stati assegnati i premi cinematografici britannici, consegnati virtualmente come per le altre recenti manifestazioni. Sono gli Oscar del cinema inglese ma coinvolgono in gran parte anche quello americano: Bafta 2021: Nomadland miglior film, regia, attrice. Hopkins miglior attore. «Nomadland» si è aggiudicato il premio di Miglior Film ai BAFTA Awards 2021. Premiata anche la regista della pellicola, Chloe Zhao. Nel rush finale, il film ha battuto «Rocks» di Sarah Gavron.