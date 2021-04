Anche un pezzo del Recovery nel nuovo scostamento da 40 miliardi (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro dell’Economia Daniele Franco l’aveva annunciato qualche giorno fa: “I progetti che non saranno inclusi nel piano non saranno necessariamente accantonati”. Il piano in questione è il Recovery plan, quello che il Governo dovrà inviare a Bruxelles entro fine mese per assicurarsi 191,5 miliardi (salgono a 204,5 considerando gli altri fondi del Next Generation Eu). E i progetti in eccedenza sono quelli che non rientreranno nell’asciugatura che si sta facendo in questi giorni al Tesoro rispetto alla versione del piano messo giù dal governo Conte. Il salvataggio che segue l’annuncio è pronto. Si chiama scostamento di bilancio. Quello che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri tra mercoledì e giovedì. Il secondo dell’anno dopo i 32 miliardi stanziati con il decreto Sostegni. Sarà più corposo, intorno ai 40 ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 aprile 2021) Il ministro dell’Economia Daniele Franco l’aveva annunciato qualche giorno fa: “I progetti che non saranno inclusi nel piano non saranno necessariamente accantonati”. Il piano in questione è ilplan, quello che il Governo dovrà inviare a Bruxelles entro fine mese per assicurarsi 191,5(salgono a 204,5 considerando gli altri fondi del Next Generation Eu). E i progetti in eccedenza sono quelli che non rientreranno nell’asciugatura che si sta facendo in questi giorni al Tesoro rispetto alla versione del piano messo giù dal governo Conte. Il salvataggio che segue l’annuncio è pronto. Si chiamadi bilancio. Quello che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri tra mercoledì e giovedì. Il secondo dell’anno dopo i 32stanziati con il decreto Sostegni. Sarà più corposo, intorno ai 40 ...

Advertising

VittorioSgarbi : In qualsiasi altro Paese, un ministro della Salute come Speranza, avrebbe dovuto sloggiare dal ministero da un bel… - NekOfficial : 10 anni fa usciva nelle radio “È con te”. Il pezzo lo scrissi pensando a Beatrice, alla sua nascita e a come stesse… - e_vanti : RT @VittorioSgarbi: In qualsiasi altro Paese, un ministro della Salute come Speranza, avrebbe dovuto sloggiare dal ministero da un bel pezz… - manuela_mar101 : RT @Melalma_: Se non ho reso l'idea a molti per cio' che avrebbero dovuto capire da un pezzo mi riprendo anche il pensiero. #liberefrasi - montagna02 : RT @VittorioSgarbi: In qualsiasi altro Paese, un ministro della Salute come Speranza, avrebbe dovuto sloggiare dal ministero da un bel pezz… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche pezzo Anche un pezzo del Recovery nel nuovo scostamento da 40 miliardi Dentro ci sarà anche un pezzo del Recovery. Sono le opere che non riescono a essere coperte con il piano per i fondi europei. Non solo per questioni economiche, cioè perché i soldi non bastano, ma ...

**Covid: Sgarbi, 'da Speranza gestione disastrosa pandemia, ma è ancora lì'** "In qualsiasi altro Paese, un ministro della Salute come Speranza, avrebbe dovuto sloggiare dal ministero da un bel pezzo. Invece rimane lì, anche quando il fantomatico 'governo dei migliori' avrebbe suggerito di mettere in quel ruolo un medico, uno scienziato, insomma un tecnico, e non un paziente!". Lo scrive in ...

Anche un pezzo del Recovery nel nuovo scostamento da 40 miliardi L'HuffPost In vendita Villa Bianca la casa in stile Liberty che vide nascere la stilista Mila Schön L’edificio fu fatto costruire a Traù da Luigi Nutrizio. Nazionalizzato dopo la Seconda guerra, è in pieno degrado ...

Anche un pezzo del Recovery nel nuovo scostamento da 40 miliardi Dentro ci sarà anche un pezzo del Recovery. Sono le opere che non riescono a essere coperte con il piano per i fondi europei. Non solo per questioni economiche, cioè perché i soldi non bastano, ma ...

Dentro ci saràundel Recovery. Sono le opere che non riescono a essere coperte con il piano per i fondi europei. Non solo per questioni economiche, cioè perché i soldi non bastano, ma ..."In qualsiasi altro Paese, un ministro della Salute come Speranza, avrebbe dovuto sloggiare dal ministero da un bel. Invece rimane lì,quando il fantomatico 'governo dei migliori' avrebbe suggerito di mettere in quel ruolo un medico, uno scienziato, insomma un tecnico, e non un paziente!". Lo scrive in ...L’edificio fu fatto costruire a Traù da Luigi Nutrizio. Nazionalizzato dopo la Seconda guerra, è in pieno degrado ...Dentro ci sarà anche un pezzo del Recovery. Sono le opere che non riescono a essere coperte con il piano per i fondi europei. Non solo per questioni economiche, cioè perché i soldi non bastano, ma ...