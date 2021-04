Amici 20, Martina Miliddi nella bufera: interviene Valentin Alexandru (Di lunedì 12 aprile 2021) Il serale di Amici 20 in corso sta facendo parecchio discutere, in queste ore specialmente per via della confermata presenza nella gara di Martina Miliddi, su cui ora si esprime l’ex concorrente del talent Valentin Alexandru. Larga parte del pubblico tv ritiene Martina non meritevole e talentuosa e soprattutto protetta dai soli 3 giudici fissi abilitati alle votazioni, Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia, nel rinnovato serale del talent-show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Pertanto in molti contestano a gran voce, sui social, il sistema di votazioni della gara di Canale 5. Dal suo canto, il latinista Valentin, però, spezza una lancia a favore della 20enne, in un intervento a mezzo social, che non risparmia frecciatine al ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 12 aprile 2021) Il serale di20 in corso sta facendo parecchio discutere, in queste ore specialmente per via della confermata presenzagara di, su cui ora si esprime l’ex concorrente del talent. Larga parte del pubblico tv ritienenon meritevole e talentuosa e soprattutto protetta dai soli 3 giudici fissi abilitati alle votazioni, Stash, Stefano De Martino e Emanuele Filiberto di Savoia, nel rinnovato serale del talent-show prodotto e condotto da Maria De Filippi. Pertanto in molti contestano a gran voce, sui social, il sistema di votazioni della gara di Canale 5. Dal suo canto, il latinista, però, spezza una lancia a favore della 20enne, in un intervento a mezzo social, che non risparmia frecciatine al ...

