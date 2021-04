Al liceo D’Oria di Genova studenti e docente si confrontano sulla Dad

Leggi su dire

(Di lunedì 12 aprile 2021) GENOVA – Si sono prestati in quattro per la video intervista ideata e realizzata dall’alunna Giulia Corona del liceo ‘D’Oria’ di Genova nell’ambito del laboratorio di giornalismo realizzato insieme all’agenzia Dire e diregiovani.it. Si intitola ‘Lo smarrimento dei giovani – Le difficoltà di studenti e professori in DaD’ l’intervista quadrupla in cui i protagonisti confrontano ricordi, opinioni ed emozioni sulla didattica a distanza, dall’inizio a oggi. La professoressa Alessandra Bertolotto, Maddalena Ponte, Andrea Corradino e Noemi Chiassarini raccontano in prima persona i momenti più difficili, i punti di forza e di debolezza, e che cosa è cambiato.