Verona-Lazio, persistono i problemi con DAZN: utenti in preda alla rabbia (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo due ore di malfunzionamento con Inter-Cagliari, continuano i problemi sull’app DAZN anche per Verona-Lazio. I tifosi più che infuriati. DAZN Verona-LazioCommenti ed insulti ai responsabili dell’azienda, i quali, dopo un bel po’ di tempo, hanno rilasciato una breve dichiarazione sul profilo Twitter ufficiale: Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo Le cosiddette promesse da marinaio visto che, dopo due ore, la situazione non è cambiata. Manca anche la diretta di Verona-Lazio. DAZN non funziona neanche per la diretta di Verona-Lazio Inutile, per molti ... Leggi su computermagazine (Di domenica 11 aprile 2021) Dopo due ore di malfunzionamento con Inter-Cagliari, continuano isull’appanche per. I tifosi più che infuriati.Commenti ed insulti ai responsabili dell’azienda, i quali, dopo un bel po’ di tempo, hanno rilasciato una breve dichiarazione sul profilo Twitter ufficiale: Sappiamo che alcune persone stanno riscontrandonella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo Le cosiddette promesse da marinaio visto che, dopo due ore, la situazione non è cambiata. Manca anche la diretta dinon funziona neanche per la diretta diInutile, per molti ...

