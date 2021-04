Valeria Straneo e Stefano La Rosa non strappano il minimo olimpico. Kiptanui e Tanui vincono la Maratona a Siena

(Di domenica 11 aprile 2021) All’Aeroporto di Ampugnano (in provincia di) è andata in scena la “Xiamen Marathon & Tuscany Camp Global Elite Race”. La, disputata su un tracciato particolarmente veloce nonostante soffiasse un fastidioso vento, ha offerto delle prestazioni particolarmente interessanti. Il keniano Erickipronoha vinto la prova maschile in 2h05:47, giganteggiando lungo il circuito di cinque chilometri nello scalo del comune di Sovicille e precedendo così al traguardo l’etiope Abdi Fufa Nigassa (2h05:57) e il marocchino Othmane El Goumri (2h06:18). Tra le donne, invece, il sigillo della keniana Angelacol miglior tempo su suolo italiano in una 42 km (2h20:08), battendo di due minuti e mezzo la connazionale Purity Changwony e l’etiope Gebiyanesh Gedamu (2h23:23). C’era grande attesa per ...

Due ore, ventinove minuti, trenta secondi. Per raggiungere Tokyo,dovrà stare sotto questo limite nella Tuscany Camp Marathon, ultima chiamata per l'Olimpiade. Si parte alle 8 e le condizioni, racconta il meteo, non saranno ottimali. La giornata ...Cosa fa adesso Stefano Baldini? 'Alleno un gruppo di 24 atleti: tra questi c'è, primatista italiana di maratona'. Ci saranno sorprese azzurre a Tokyo? 'Tutte le nostre staffette sono ...All’Aeroporto di Ampugnano (in provincia di Siena) è andata in scena la “Xiamen Marathon & Tuscany Camp Global Elite Race”. La Maratona, disputata su un tracciato particolarmente veloce nonostante ...Isernia, 2h13:40) e Daniele D’Onofrio (Fiamme Oro, 2h14:07). Al femminile Valeria Straneo (Laguna Running) riesce ancora a correre in 2h30:33, a 45 anni compiuti da pochi giorni, senza però ...