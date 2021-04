Vaccini Lazio | tocca ai 60-61enni Cambia il piano | posti prioritari ai fragili

Advertising

repubblica : Vaccini, Salvini attacca Zingaretti: 'Nel Lazio prima ai carcerati? Roba da matti'. Il Garante dei detenuti: 'In Lo… - nzingaretti : Nel Lazio viaggiamo su una media di 26-27 mila vaccinazioni al giorno. Se ci fossero i vaccini ne potremmo fare il… - you_trend : #Vaccini: l'indice regionale YouTrend mostra che le regioni più avanti nella campagna vaccinale sono il Veneto (76… - gobbaponente : RT @LucillaMasini: Salvini critica Zingaretti perché il Lazio vaccina prima i detenuti, ma il garante del carcere gli risponde che in Lomba… - Boarding77 : RT @anamoRacsecnarF: Vaccini, Salvini attacca Zingaretti: 'Nel Lazio prima ai carcerati? Roba da matti'. Il Garante dei detenuti : “ In Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Lazio

Fanpage.it

6.140 al giorno " 42.981 settimanali30.000 al giorno " 210.000 settimanali Liguria 7.815 al ..." 176.699 settimanali Totale su scala nazionale 315.718 al giorno " 2.210.026 settimanali...... con cui tra l'altro sta governando) e si è tuffato con la bava alla bocca a twittare : "e Campania vogliono vaccinare i detenuti prima di anziani e persone disabili. Roba da matti". Non ...I risultati del sondaggio di Money.it sul legare il tema delle riaperture delle attività chiuse al numero dei vaccini fatti: lettori divisi, ma per il 51% si tratta di una scelta sbagliata.L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, il Ministero della Salute ha condiviso ...