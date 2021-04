Tra poco c’è Reggina-Vicenza, ma Dazn non funziona: problemi durante Inter-Cagliari (Di domenica 11 aprile 2021) problemi tecnici riscontrati da Dazn, proprio durante Inter-Cagliari. E tra poco inizia Reggina-Vicenza Dazn non funziona. In questo momento, la piattaforma streaming che dal prossimo anno trasmetterà la Serie A sta riscontrando dei problemi, proprio mentre è in programma Inter-Cagliari, cominciata alle 12.30. E tra poco ci sarà anche il fischio d’inizio di Reggina-Vicenza. “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo”, ha scritto verso le 13 Dazn sul ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 aprile 2021)tecnici riscontrati da, proprio. E trainizianon. In questo momento, la piattaforma streaming che dal prossimo anno trasmetterà la Serie A sta riscontrando dei, proprio mentre è in programma, cominciata alle 12.30. E traci sarà anche il fischio d’inizio di. “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrandonella visione della partitada APP. Stiamo lavorando per risolverlo”, ha scritto verso le 13sul ...

Advertising

RobertoBurioni : Ci siamo, tra poco vaccineremo anche i teenager! Non diamo quartiere al virus! Il trionfo della scienza sul male! - RaiTre : Le gioie, i dolori tra poco avran fine La tomba ai mortali di tutto è confine Non lagrima o fiore avrà la mia fossa… - RaiTre : #Latraviata di Giuseppe Verdi, il film-opera con la regia di #MarioMartone e la partecipazione dell'orchestra e del… - okwlor : RT @IlConteIT: Intrecci tra #massoneria e #politica. Questo, secondo #Report, ci sarebbe dietro le manovre di #ItaliaViva per porre fine al… - danisailor7 : RT @Inter_TV: ??? | LIVE ?? In onda tra poco con LiveMatch pre #InterCagliari ?? In studio @EvaGini @Ilasub @FSIANI87 ??? In collegamento @… -