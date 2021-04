Tokyo 2020, così i sogni dei rifugiati diventano realtà (Di domenica 11 aprile 2021) «Non avere paura di sognare. I sogni possono portarti in luoghi che mai avresti immaginato». È una delle prime scritte che appare sulla pagina Instagram di Asif Sultani, che non ha smesso di sognare nemmeno quando la barca su cui viaggiava in mezzo al mare si spaccata in due e lui è finito in mezzo al nero del mare e della notte. Ha pensato che sarebbe potuto morire ma non si è arreso. Così dall’Afghanistan ha raggiunto una terra sicura e ora vive in Australia, con lo status di rifugiato, dove ha coronato il sogno: allenarsi per diventare uno dei 60 atleti e paratleti rifugiati che si stanno allenando nella speranza di competere ai Giochi di Tokyo. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 aprile 2021) «Non avere paura di sognare. I sogni possono portarti in luoghi che mai avresti immaginato». È una delle prime scritte che appare sulla pagina Instagram di Asif Sultani, che non ha smesso di sognare nemmeno quando la barca su cui viaggiava in mezzo al mare si spaccata in due e lui è finito in mezzo al nero del mare e della notte. Ha pensato che sarebbe potuto morire ma non si è arreso. Così dall’Afghanistan ha raggiunto una terra sicura e ora vive in Australia, con lo status di rifugiato, dove ha coronato il sogno: allenarsi per diventare uno dei 60 atleti e paratleti rifugiati che si stanno allenando nella speranza di competere ai Giochi di Tokyo.

Advertising

LAST_TIME_DEALS : Tokyo 2020: Seiko Hashimoto nuovo presidente comitato - Garo1995It : RT @Eurosport_IT: Nuotatori da 5 Olimpiadi nella stessa disciplina? Indovinate chi c'è in questa cerchia ristretta... ???????????? - sportface2016 : #Tokyo2020: rimessi in calendario test event tuffi e nuoto sincronizzato. Il comunicato della Fina #Olimpiadi - Eurosport_IT : Il sogno olimpico di Vincenzo Nibali ???????? ?? - BRADYPUSS : RT @Potito40709597: ....mi sentivo pronto per Tokyo 2020. Ormai ero di troppo li, me ne dovevo tornare a casa. -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Tomo Koizumi dalla New York Fashion Week alla maison Pucci Seguono un premio LVMH nel 2020, altre lodi unanimi ma soprattutto una collaborazione blasonata ... per un esperimento onirico che Koizumi ci racconta dal suo studio a Tokyo. Courtesy photo Da dove ...

Nuoto, Olimpiadi: Rikako Ikee ottiene il pass in staffetta ma non nell'individuale L'atleta nata a Tokyo è stata dimessa dall'ospedale nel dicembre 2019, dopo dieci mesi di trattamento. Durante i Giochi asiatici svoltisi nel 2018 in Indonesia, Ikee è stata la prima sportiva a ...

Tokyo 2020, Hashimoto: "Giochi promuoveranno parità di genere" Corriere dello Sport.it Tokyo 2020, Malagò (Coni): verso la vaccinazione degli atleti È questo avviso il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che dopo la Giunta Coni, sulle vaccinazioni per gli atleti ai Giochi di Tokyo ha dichiarato: «Ho parlato con il Governo, con Palazzo Chigi, e ...

Musica: : i concerti in streaming sabato, domenica e lunedì Sabato 10 aprile, alle ore 16.00, saranno protagonisti delle registrazioni audio tratte dall’archivio sonoro degli Amici della Musica il Tokyo String Quartet e Sabine ... l’Otello verdiano dello ...

Seguono un premio LVMH nel, altre lodi unanimi ma soprattutto una collaborazione blasonata ... per un esperimento onirico che Koizumi ci racconta dal suo studio a. Courtesy photo Da dove ...L'atleta nata aè stata dimessa dall'ospedale nel dicembre 2019, dopo dieci mesi di trattamento. Durante i Giochi asiatici svoltisi nel 2018 in Indonesia, Ikee è stata la prima sportiva a ...È questo avviso il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che dopo la Giunta Coni, sulle vaccinazioni per gli atleti ai Giochi di Tokyo ha dichiarato: «Ho parlato con il Governo, con Palazzo Chigi, e ...Sabato 10 aprile, alle ore 16.00, saranno protagonisti delle registrazioni audio tratte dall’archivio sonoro degli Amici della Musica il Tokyo String Quartet e Sabine ... l’Otello verdiano dello ...