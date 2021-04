Sileri: “Da maggio le riaperture, ma con moderazione. Anche se in ritardo, copiamo l’Inghilterra” (Di domenica 11 aprile 2021) Ormai ce lo chiediamo tutti. Quando si inizierà a tornare alla normalità? Una e più risposte a questa domanda l’ha data oggi il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in diretta a Domenica In. Ha detto rispondendo a Mara Venier:”Le riaperture ci saranno da maggio. Già dalla prossima settimana vedremo i numeri migliorare di molto e già nel mese di maggio vedremo le riaperture. Torneremo con i colori. Non dobbiamo correre troppo, ma sicuramente riaprire. Per i ristoranti possono già riaprire da maggio, a pranzo e verosimilmente da metà maggio Anche a cena”, ha assicurato. E ha detto ancora: “Se andiamo avanti così con la vaccinazione perché non dobbiamo copiare quello che sta facendo l’Inghilterra? Siamo a circa due mesi di ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Ormai ce lo chiediamo tutti. Quando si inizierà a tornare alla normalità? Una e più risposte a questa domanda l’ha data oggi il sottosegretario alla Salute Pierpaoloin diretta a Domenica In. Ha detto rispondendo a Mara Venier:”Leci saranno da. Già dalla prossima settimana vedremo i numeri migliorare di molto e già nel mese divedremo le. Torneremo con i colori. Non dobbiamo correre troppo, ma sicuramente riaprire. Per i ristoranti possono già riaprire da, a pranzo e verosimilmente da metàa cena”, ha assicurato. E ha detto ancora: “Se andiamo avanti così con la vaccinazione perché non dobbiamo copiare quello che sta facendo? Siamo a circa due mesi di ...

